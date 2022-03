Bezoek van Biden: MIVB verwacht hinder in Brussel

Biden zal donderdag deelnemen aan een uitzonderlijke Navo-top over de oorlog in Oekraïne. Op donderdag en vrijdag zal hij ook aanwezig zijn op een vergadering van de staats- en regeringsleiders van de Europese Unie.

Dat bezoek zal voor heel wat verkeershinder in Brussel zorgen, ook voor het openbaar vervoer. “We verwachten vooral hinder in de Schumanwijk, de buurt van de Navo en de Europese wijk”, zegt MIVB-woordvoerder An Van hamme.