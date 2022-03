Biden waarschuwt dat Poetin overweegt chemische of biologische wapens te gebruiken: hoe groot is dat gevaar?

Op de vergadering van de VN-Veiligheidsraad herhaalde de Russische VN-ambassadeur vrijdag nog de aantijgingen dat de Verenigde Staten biologische wapens zou ontwikkelen in Oekraïne.

Het is een oud verhaal waarbij Rusland beweert dat de Verenigde Staten en Oekraïne in 30 laboratoria ziektekiemen kweken om die dan te verspreiden en mensen ziek te maken of te doden.

Er is geen bewijs dat in Oekraïense laboratoria biologische wapens met dat doel worden gemaakt. Integendeel, in feite dienen de labs net om de gevolgen van biologische wapens te bestrijden na de val van de Sovjet-Unie in de jaren 90.