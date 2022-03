Liveblog - "Aanslag verijdeld op president Zelenski", president Biden: "Rusland overweegt inzet biologische wapens"

De pro-Russische krant Komsomolskaja Pravda heeft een gedeelte uit een bericht verwijderd waarin het meldde dat grote aantallen Russische militairen in Oekraïne zijn gesneuveld.

In het onlineartikel van zondag, waarin het Russische ministerie van Defensie werd geciteerd, stond dat 9.861 soldaten zouden zijn omgekomen sinds het begin van de invasie. Dat zijn er aanzienlijk meer dan de 498 die tot nu toe door Moskou officieel zijn bevestigd.

Na een paar uur was de passage waarin het aantal stond verdwenen. De krant gaf geen direct commentaar waarom dat was gebeurd. Andere media waren gisteren verbaasd over het bericht en wezen erop dat de briefing van het ministerie van Defensie geen informatie bevatte over aantallen gedode Russen. The Wall Street Journal-journalist Jaroslav Trofimov schreef op Twitter: "Of de site is gehackt of iemand heeft gelekte cijfers gekregen en heeft ze gepubliceerd."