Boris Romantsjenko: de Oekraïner die 4 concentratiekampen overleefde, maar het leven liet bij een Russisch bombardement

Boris Romantjenko werd op 20 januari 1926 geboren, in het noordoosten van Oekraïne, als zoon van een landbouwersgezin. Hoewel hij niet Joods was, werd hij als jongen in 1942, Romantsjenko was dus amper 16, door de Duitsers gedeporteerd naar Dortmund, waar hij dwangarbeid moest verrichten in een koolmijn.

Daar probeerde Romantsjenko te ontsnappen, maar nadat hij gepakt werd, werd hij naar het beruchte concentratiekamp van Buchenwald gestuurd. We zeggen en schrijven januari 1943. In het concentratiekamp van Buchenwald werden tijdens de Tweede Wereldoorlog 56.545 mensen omgebracht door de nazi’s.

Romantsjenko overleefde het harde leven in het kamp en werd tijdens de oorlog ook naar de Duitse fabriek van Peenemünde gestuurd, om er te helpen bij de bouw van de V2-raketten. Hij zat ook in de concentratiekampen van Mittelbau en Bergen-Belsen, waar hij uiteindelijk samen met zo’n 60.000 andere gevangen, op 15 april 1945 bevrijd werd.