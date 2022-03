150 leerlingen geëvacueerd bij brand in school PITO Stabroek

Rond 11 uur is er een kleine brand ontstaan in de school PITO aan Laageind in het centrum van Stabroek. Het vuur was ontstaan in de verluchting van de werkplaats van één van de schoolgebouwen. Bladeren waren in brand gevlogen en dat zorgde voor een brandgeur in de kelder. Mogelijk is een weggegooide sigaret de oorzaak van de brand, hoewel roken verboden is op de school.

Een 150-tal leerlingen zijn een tijdlang geëvacueerd. De evacuatie is vlot verlopen. Intussen is de brand onder controle en mogen de leerlingen terug naar binnen.