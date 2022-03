Leuvense brandweer gebruikt afvalwater van AB Inbev om te blussen

De brandweer is alvast tevreden dat er zo minder drinkbaar water gebruikt moet worden. “Drinkbaar water is een kostbaar goed en daar zijn we ons als maatschappij niet altijd even goed van bewust”, zegt Bart Gijzen van de brandweerpost Leuven. “Waar we dus alternatieven vinden voor drinkbaar water om onze interventies uit te voeren, zullen we dit zeker benutten. Dit project heeft een voorbeeldfunctie naar de toekomst toe.”