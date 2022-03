Professionele cocktailbar in VDAB-opleiding moet cursisten aantrekken: “Wij willen mee met wat er nu in de horeca hip is”

De nieuwe bar ontvangt geen klanten van buitenaf, het is een oefenlokaal. Toch vindt Dingenen die grote investering van de bar nodig. “De horecawereld is altijd in beweging. We hadden hier tot voor kort een infrastructuur die echt nog gemaakt was om pintjes te leren tappen, een fles wijn open te doen en een frisdrank te geven. Maar we moeten mee met de nieuwste hypes. En op dit moment zijn dat cocktails en mocktails, maar ook alles wat koffiebars aanbieden. Wij bieden dus ook workshops barista aan.”

“De koffies die dan gemaakt worden, worden meestal opgedronken. Soms werk ik hier ook met mijn laptop zodat we de sfeer van een koffiebar kunnen oproepen zodat het voor de cursisten allemaal wat realistischer is. Maar van de cocktails met alcohol wordt er enkel geproefd, de rest wordt weggegoten. Dat is jammer, maar het kan niet anders”, knipoogt hij.