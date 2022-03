Corsicaanse nationalist overlijdt na aanval in de gevangenis

Darmanin benadrukte dat er eerst een terugkeer van de rust moet zijn voor het tot een gesprek kan komen. "Er kan geen oprechte dialoog zijn onder druk van bommen en de massale aanwezigheid van de ordetroepen", zei de minister van Binnenlandse Zaken die ook de verantwoordelijkheid van de Franse overheid erkent in de aanval van Colonna in de gevangenis: "We moeten onze gevangenen beschermen. We zullen de waarheid achterhalen over wat er met Yvan Colonna gebeurd is."