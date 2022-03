De Lijn heeft vergunning voor nieuwe stelplaats aan luchthaven Deurne

Het heeft een klein jaar geduurd om de vergunning te verkrijgen en dat is zowel voor de buurt als voor De Lijn een opluchting, zegt Marco Demerling van De Lijn. “Het heeft veel tijd gekost om de vergunning te verkrijgen. In Zurenborg was het een heel speciale situatie. Daar hebben we met de buurtbewoners samen gezeten en overleg gehouden. De nieuwe stelplaats ligt in een minder bewoonde buurt, zodat de overlast ook voor bewoners zal verminderen.”