De Plas in Rotselaar vreest overrompeling als zwembaden in Diest en Kessel-Lo sluiten

De sluiting van de openluchtzwembaden in de provinciedomeinen van Huizingen, Kessel-Lo en Diest blijft voor discussie zorgen. Afgelopen weekend diende de gemeenteraad van Diest nog een motie in tegen de plannen van de provincie om het zwembad in het domein De Halve Maan te sluiten. En nu heeft ook Rotselaar zijn bezorgdheid geuit. Want als die openluchtzwembaden zouden sluiten, dan vreest men dat veel mensen zullen afzakken naar het domein De Plas in Rotselaar. De gemeente stuurde daarom een brief naar de gouverneur en de provincie.