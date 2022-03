30 jaar cel voor 41-jarige man na moord op (ex-)vrouw in Temse

De advocaat van de nabestaanden reageerde tevreden op het arrest en zegt dat zijn cliënten zich kunnen vinden in de strafmaat. Johan Platteau, de advocaat van de dader, vindt dat zijn cliënt een te zware straf heeft gekregen. "Ik ben ontgoocheld. Als je kijkt naar de problemen waar mijn cliënt mee kampte en naar zijn achtergrond dan kan je je als advocaat niet goed voelen bij deze uitspraak. Ik heb al 74 moordzaken achter de rug en dit klopt naar mijn gevoel niet. Peeters was depressief, de kluts kwijt en had oprecht spijt van zijn daden, maar kreeg vandaag geen genade."

De verdediging heeft nu 15 dagen de tijd om cassatieberoep aan te tekenen en zal onderzoeken of dat mogelijk is. "We hebben niets te verliezen en gaan bekijken of cassatieberoep mogelijk is", besluit Platteau.