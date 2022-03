Eerste Tesla’s lopen van de band in Duitse gigafabriek: topman Elon Musk doet een vreugdedansje

De gigafabriek Berlijn-Brandenburg is Tesla's vijfde grote fabriek wereldwijd. De bouw begon in de lente van 2020. Ongeveer twee jaar later is de productie van de eerste Tesla's begonnen.



De fabriek bevindt zich op een terrein van 300 hectare met een totale fabrieksoppervlakte van 227.000 m². Als alle units eenmaal draaien zullen ongeveer 12.000 werknemers auto's, batterijcellen, batterijen en elektromotoren produceren. Met een jaarlijkse productiecapaciteit van 500.000 wagens en tot 50 GWh batterijproductie gaat het volgens Tesla naar capaciteit om de grootste fabriek van elektrische auto's in Europa.



Vandaag zijn al ruim 3.000 werknemers aan het werk in de fabriek. Tesla wil er duizenden meer aanwerven in de komende maanden. De batterijfabriek is nog in aanbouw.