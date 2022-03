Studio Brussel-reeks “faqda” legt cocaïnegebruik bij jongvolwassenen bloot: “Coke is het dessert”

“Mensen weten niet hoe diep coke in onze samenleving verweven zit. In elke business, in elke leeftijdsgroep: “sos” is overal.” In de reeks “faqda” van Studio Brussel getuigen twee jonge mannen anoniem over hoe ze als tiener voor het eerst met cocaïne in contact kwamen en hoe de drug vandaag hun leven beïnvloedt. “Je hebt steeds meer en meer nodig. Op een feestavond zit ik aan 30 lijnen.”