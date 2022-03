Files aan tankstations in Kinrooi: burgemeester vraagt maatregelen

Aan drie van de vijf tankstations in Kinrooi stonden de automobilisten de voorbije dagen aan te schuiven op het fiets- of voetpad. En dat is veel te gevaarlijk, zegt burgemeester Jo Brouns (CD&V): "Wachtrijen tot 200 meter op het fietspad leiden natuurlijk tot gevaarlijke situaties. Fietsers die op de rijweg moeten rijden, vrachtwagens die daar langs rijden, dat is zeer onveilig. We vragen daarom aan de tankstations om personeel in te zetten zodat het veilig kan verlopen. Maar daarnaast doen we ook een oproep aan de chauffeurs zelf om niet op het fietspad te gaan staan, want dat is niet reglementair."