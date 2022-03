Filiaalmanager Lidl Putte steelt meer dan 90.000 euro uit kluis

De filiaalmanager van de Lidl-supermarkt in Putte had per vergissing een sleutel van de kluis gekregen en zei telkens tegen de koerier die de kluis kwam leegmaken dat de sleutel onvindbaar was. De man ging systematisch zelf met het geld aan de haal. In totaal heeft de man meer dan 90.000 euro gestolen van Lidl.

Volgens zijn advocaat had de man gokschulden en gebruikte hij het geld om die schulden te vereffenen. De rechter veroordeelde hem tot een celstraf van een jaar met probatie-uitstel en een boete van 1.200 euro. Hij moet Lidl een schadevergoeding van 95.250 euro betalen.