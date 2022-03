Na 2 jaar eindelijk opnieuw Kermis Grote Jaarmarkt in Mol

Met meer dan 90 kermisattracties is de Grote Jaarmarkt ieder jaar een hoogtepunt voor de bewoners. Vanaf zaterdag kan iedereen nog eens over de kermis lopen. De bewoners kijken er alvast enorm naar uit. “Het is echt een opluchting voor iedereen dat de kermis terug mag doorgaan. Wij gaan alvast heel het weekend in het zonnetje genieten”, vertelt omstaander Erik.

“Het is tof dat we eindelijk nog eens lekker kunnen smullen op de kermis en attracties kunnen doen. Daarnaast is het ook leuk om nog eens wat mensen van de buurt tegen te komen die je al lang niet meer gezien hebt”, aldus Stephanie.