Gents bedrijf stelt Europese primeur voor: zonneboot die enkel op eigen energie goederen transporteert

"Ik ben heel trots op wat Geert doet. Vervoer over water heeft een gigantisch potentieel. Het is een verhaal van de toekomst en het begint niet toevallig in Gent", zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD). Hij schreef enkele jaren geleden nog een boek waarin transport over het water aan bod kwam. De stad Gent ondersteunt Dekleermaeker in het ontwikkelen van de zonneboot.

Het concept wekt alleszins al binnen- en buitenlandse aandacht. "Er zijn intussen al contacten met Parijs in Frankrijk, Hannover in Duitsland en Göteborg in Zweden. "Ik hoop dat we vanuit Gent de wereld veroveren", lacht Dekleermaeker.