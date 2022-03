Gents parkje zonder naam wordt Rozanetuin, naar het bekende nummer van zanger Wim De Craene

De overleden zanger Wim De Craene werd in 1950 in Gent geboren, groeide op in Melle en stierf in 1990. De man was een Vlaamse zanger, tekstschrijver en componist. Hij was beslagen in het bezingen van zijn gevoelens, ook die voor actrice Chris Thys. In de tijd dat de actrice in de wijk het Prinsenhof woonde, kenden zij elkaar en werd zij zelfs zijn muze. "Rozane" is eigenlijk het pseudoniem van Chris Thys. Toen zij afscheid namen van elkaar schreef hij het nummer “Rozane”: