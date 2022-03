38.000 Oekraïense vluchtelingen naar Antwerpen, gouverneur: "Hét moment om leegstaande woningen in orde te brengen"

Vandaag heeft de provincie weet van 400 vluchtelingen die al worden opgevangen, hetzij door familie en vrienden, hetzij in groepsvoorzieningen. Maar wellicht zijn het er al meer. In elk geval zullen er nog duizenden bijkomen, zei gouverneur Cathy Berx op Radio 2 Antwerpen. "Het is de opdracht van Vlaanderen aan de gouverneurs en aan de lokale besturen om tegen 15 juni 120.000 plaatsen beschikbaar te hebben in Vlaanderen. Dat betekent 38.000 voor provincie Antwerpen."