Groot duurzaam waternet voor nieuw stadsdeel van Veurne

De Vlaamse overheid maakt voor dat slimme waternet bijna 900.000 euro subsidies vrij. Wouter Vantornhout van projectontwikkelaar ION legt uit hoe dat systeem precies werkt: "Het water wordt niet opgevangen in een klassieke regenwaterput maar het wordt op een gemeenschappelijk net gestoken. Dan wordt dat naar bekkens in het nabijgelegen natuurgebied zich gevoerd. Dat gebeurt ook met het afvalwater van douches en lavabo's. Dat wordt allemaal in een tweede circuit opgevangen en naar diezelfde bekkens gestuurd. Hetzelfde gebeurt met het hemelwater dat op de daken valt van de nabijgelegen gebouwen van zowel bijvoorbeeld de plaatselijke Colruyt als van chipsfabrikant PepsiCo die mee in het systeem zitten."

In de bekkens zal het water daarna gefilterd worden en zo is het dan klaar voor hergebruik in de woningen en bedrijven.