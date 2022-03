Groot natuurgebied Beveren heringericht: "Sluiten deel af voor broedende vogels"

In Verrebroek, bij Beveren, wordt het grote natuurgebied het Spaanse Fort heringericht. Het gebied staat bekend om zijn moerassen en waterplassen. Het is een belangrijke plaats voor overwinterende watervogels en een broedgebied voor vogels, zoals de blauwborst. De werken draaien vooral om het verbeteren van het natuurgebied en het uitbreiden van het rietmoeras. "We willen zo in de toekomst zeldzamere vogelsoorten kunnen aantrekken, zoals de woudaap en de bruine kiekendief", vertelt Laurent Vanden Abeele van het Agentschap voor Natuur en Bos.