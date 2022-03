Wie zijn de hardrijders die onze wegen onveilig maken? En kunnen we een nieuw drama als dat in Strépy vermijden?

Er zijn volgens Vandaele mensen die daarom systematisch net onder die grens blijven om een bezoekje aan de politierechtbank te vermijden. "Ze rijden dan bewust 89 kilometer per uur in een zone (buiten de bebouwde kom) waar je 50 kilometer per uur mag rijden."



Maar wie zijn dan die 'gekende hardrijders' waar het in de media zo vaak over gaat? "Ik wil niet veralgemenen of vervallen in stereotypen, maar je kan ze soms herkennen aan hun wagens, het zijn vaak autoliefhebbers met een passie voor snelle wagens", vertelt Vandaele. "Maar nog belangrijker, het zijn vooral mensen die geen besef hebben van wat de gevolgen zijn wanneer je te snel rijdt."