Hasselt wil inwoners helpen die energiefactuur niet meer kunnen betalen

Wie bijvoorbeeld met een leefloon maandelijks moet toekomen, kan een financiële tegemoetkoming krijgen van de stad Hasselt om z’n energiefactuur te betalen. De stad gaat ook energiezuinige toestellen verhuren aan de inwoners met een laag inkomen. En ook die verhuur zal weinig kosten.

“De huurkost is 9 en maximum 12 euro per maand. Dat is een zeer schappelijke prijs en veel voordeliger dan een wasserij bezoeken op dit moment", zegt schepen van Welzijn Derya Erdogan "Als je een groot gezin hebt en je draait 2 tot 3 wasmachines, dan ben je op 1 dag gemakkelijk 20 tot 25 euro kwijt. De prijs is dan makkelijk gemaakt. In die prijs zitten ook het onderhoudscontract en de kosten van vervanging wanneer je een defect toestel hebt.”