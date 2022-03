Hasselt wil lokale ondernemingen de kans bieden om stadsleverancier te worden

“Voor kleinere bedragen is het als stad genoeg om 3 mogelijke leveranciers aan te schrijven en dus 3 offertes op te vragen”, zegt schepen van Economie Rik Dehollogne (N-VA). “En we willen voor zowel grote als kleine aankopen ervoor zorgen dat de aankoopdienst van de stad Hasselt vooral en zeker lokale ondernemers aanschrijft om hen te vragen offertes in te dienen.”