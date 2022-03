BEKIJK - Minuut stilte voor slachtoffers terreuraanslagen Brussel: "Belangrijk dat we dit blijven herdenken" 

Het is vandaag precies 6 jaar geleden dat ons land getroffen werd door terreuraanslagen op de Brusselse luchthaven en metro. De aanslagen waren het werk van terroristen van IS. In totaal kwamen 32 mensen om het leven. Een veelvoud raakte gewond, vaak verminkt voor het leven. De slachtoffers zijn vanmorgen herdacht in de vertrekhal van Brussels Airport en op een plechtigheid in Brussel, waar ook premier Alexander De Croo aanwezig was. Bekijk hierboven de beelden.