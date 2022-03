Heuvelland wil af van wildgroei aan wegwijzers in de natuur

Wie wel eens gaat wandelen of fietsen in Heuvelland, heeft het misschien al gemerkt. Daar hangen de laatste tijd erg veel wegwijzers. Voor wandeltochten bijvoorbeeld, een fietsparcours of een oldtimer-rondrit. "Het zijn er echt te veel, het stoort en je ziet door de bomen het bos niet meer door die wildgroei aan wegwijzers", zegt Sportschepen Bart Vanacker. Ook buurgemeenten zoals Poperinge en Ieper organiseren hun bewegwijzerde evenementen volgens de schepen graag in Heuvelland. "Ze zijn welkom, maar het moet volgens de regels gebeuren."