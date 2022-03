Politiezone MINOS start met opleiding van 21 inbraakpreventieadviseurs: "Het aantal inbraken moet echt dalen"

De politie vindt 21 kandidaten best veel, maar het is ook nog afwachten of ze binnenkort allemaal aan de slag kunnen, zegt Mertens. “We gaan een doorlichting doen van alle kandidaten, niet iedereen kan zomaar preventieadviseur worden. Als alle lichten op groen staan dan mogen die mensen bij ons beginnen aan een opleiding van 4 dagen en 2 stagedagen. Het vergt toch wel een zekere expertise, maar een theoretisch examen is niet voorzien.”