Inspecteur blikt terug op aanslagen in Brussel, 6 jaar geleden: "Sinds die dag ben ik sneller emotioneel"

Vanmorgen is 1 minuut stilte gehouden in het luchthavengebouw van Zaventem voor de slachtoffers van de aanslagen van preces 6 jaar geleden. Op 22 maart 2016 lieten terroristen bommen ontploffen in Zaventem en in het metrostation Maalbeek. 32 mensen kwamen daarbij om, meer dan 300 anderen raakten gewond. "Die dag staat in mijn geheugen gegrift", zegt oud-inspecteur Jean-Pierre Van Nieuwenborgh uit Beveren bij Radio 2 Oost-Vlaanderen, hij was op 22 maart aanwezig in het luchthavengebouw.