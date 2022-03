Jonge West-Vlaamse chef combineert gastronomie met show in nieuw concept in circustent in Kortrijk

"Ik wil de mensen echt tonen van wat ik allemaal doe met hun eten. Als we bijvoorbeeld zeeduivel serveren, zullen we ook echt met die vis rondlopen in de zaal tussen de mensen en wat interactie creëren met de gasten. Want het is een erg lekkere vis, maar hij ziet er niet uit", lacht Verzele. "Het dessert zal ik ook zelf bij de mensen aan tafel komen dresseren. Dan wordt dat voor de gasten een echte verrassing. Het leukste gerecht vind ik toch wel "Drop that biet", waarin we rode biet en gerookte eend gebruiken. En daar zullen we ook natuurlijk de nodige muziek bij gebruiken."