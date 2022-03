Oesje! Kamiel Spiessens maakt comeback, met zijn allereerste liveshow in theaterzalen

Niet toevallig wordt "Oesje", het stopwoord van Spiessens, de titel van een langspeelfilm over hem. De film uit 1997 staat nog steeds in de top 10 van de best bekeken Belgische bioscoopfilms aller tijden. In de komedie doet Spiessens er alles aan om te vermijden dat zijn grond in de handen valt van een Nederlandse zakenman, die er een pretpark wil bouwen. Exact 25 jaar na die film begint Kamiel Spiessens aan een nieuw hoofdstuk, op het podium.