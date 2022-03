Kind van 4 overleden in Baarle Nassau (Nederland) na aanrijding met Belgisch rolstoelbusje

In Baarle-Nassau, vlakbij de grens met Baarle-Hertog, is een kind van 4 om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het ongeval gebeurde in de Herenstraat, een straat die half in ons land ligt, en half in Nederland. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar hulp kon niet meer baten. De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht.