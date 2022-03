Koen en Isabelle uit Oostkamp vangen gezin op uit Oekraïne: "Zowel voor hen als voor ons emotioneel"

Het leraarskoppel Koen en Isabelle is een echt sociaal voelend gezin. Ze stellen hun huis open voor Oekraïense vluchtelingen. "Er is de mama Ilona met haar 2 dochters Sacha en Sophia en Vlad, de vriend van de jongste dochter", beschrijft Koen. "De eerste dagen hebben we hen met rust gelaten. Ze waren al 10 dagen op de dool. Ze waren erg moe. We laten hen vertellen wanneer ze daar nood aan hebben. En ja, dat is erg emotioneel. Ook voor ons gezin."