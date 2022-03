Lente brengt nieuw leven in Tivolipark Mechelen: "Al 10 lammetjes geboren"

De geiten blijven niet in het Tivolipark, maar worden na 3 maanden naar hun nieuwe thuis gebracht. De kinderboerderij zoekt volop mensen die voor de geitjes willen zorgen. "We geven die mensen informatie om goed voor zo'n geitje te zorgen. Het is erg belangrijk dat ze ook de nodige beweging hebben", zegt Dewael. Het zijn voornamelijk particulieren die de dieren in huis halen, maar het is ook zeker mogelijk dat ze naar verzorgingstehuizen gaan.

Je kan de lammetjes dus nog 3 maanden lang gaan bezoeken in de kinderboerderij van Tivoli.