Liftmotor Sint-Annatunnel voor het eerst in 30 jaar verwijderd voor nazicht en reiniging

Er wordt al een tijd gewerkt aan de Sint-Annatunnel in Antwerpen. De voetgangerstunnel wordt de laatste jaren geregeld geplaagd door defecte liften en roltrappen. Vandaag is de liftmotor van de lift op Linkeroever verwijderd. Dat gebeurde met een kraan. Hij gaat naar een atelier, waar hij grondig nagekeken en gereinigd zal worden.

Het is de eerste keer in 30 jaar dat dit gebeurt. "De motor is beschermd industrieel erfgoed, dus die behouden we volledig", zegt Gilles Van Goethem van Wegen en Verkeer. "Maar hij wordt wel helemaal ontmanteld. Alle onderdelen worden nagekeken en indien nodig hersteld en gesmeerd. We verwachten dat dat ongeveer twee weken zal duren. Dan komt hij terug naar Linkeroever en zal hij opnieuw naar binnen getakeld worden."

Tegen de zomer zou de lift op Linkeroever weer gebruikt kunnen worden, daarna starten de werken aan de lift op rechteroever. De renovatie van die liften kost bijna 5 miljoen euro.