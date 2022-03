Malle zal meer dan 310 vluchtelingen moeten opvangen: "Dat kunnen we niet alleen"

Die plaatsen worden nu al snel ingenomen door vluchtelingen die in eerste instantie naar familie of vrienden getrokken zijn. "Vaak hebben de mensen hier niet genoeg plaats en dan wordt er ook aan ons hulp gevraagd."

Intussen verblijven er 40 vluchtelingen in Malle, zowel bij mensen thuis als in gemeenschappelijke opvang.

"We gaan ons best doen om aan die 2 procent te geraken, maar op dit moment denk ik niet dat het te realiseren is. Er zal dus meer moeten gebeuren. De optie van woondorpen blijf ik ook nog altijd een goede piste vinden, omdat er dan meteen veel mensen bij elkaar kunnen opgevangen worden en dan zouden we er wel geraken. Wij hebben nog een voormalig vliegveld waar zo'n dorp zou kunnen komen. Maar het is niet aan mij om daarover een beslissing te nemen. Het is één van zo'n tiental plaatsen in de provincie die onderzocht worden."