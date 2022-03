Man in levensgevaar na steekpartij op Plantin en Moretuslei in Antwerpen

In een appartementsgebouw aan de Plantin en Moretuslei in Antwerpen kreeg een bewoner (34) ruzie met een andere bewoonster. De zoon (23) van die vrouw was ook aanwezig en zou de man uiteindelijk neergestoken hebben. Het slachtoffer werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.

Op straat probeerden omstaanders de verdachte tegen te houden, maar daarbij zou het niet voor iedereen duidelijk geweest zijn, wie betrokken was en wie niet. Twee personen raakten lichtgewond in het tumult.

Uiteindelijk werden twee personen opgepakt, de verdachte van de steekpartij en een omstaander. Het steekwapen dat de dader gebruikte, is nog niet teruggevonden. Ook is het nog niet duidelijk waarom de twee ruzie hadden. De politie bakende een veiligheidszone af en het gerechtelijk lab kwam ter plaatse voor sporenonderzoek.