Minder inbraken en geweld in Gent, maar wel meer fietsdiefstallen in 2021

De geregistreerde criminaliteit in Gent is in 2021 met 20 procent gedaald in vergelijking met 2020. Volgens korpschef Filip Rasschaert van de politie heeft dat te maken met corona. "Door corona waren de mensen meer thuis." Er zijn nog 776 inbraken in woningen geregistreerd in 2021. In 2020 waren dat er 843. Ook het aantal oplichtingen en het aantal geweldsfeiten daalde tegenover 2020.