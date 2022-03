Na Aalter en Geraardsbergen is ook Gavere kandidaat voor nieuwe legerkazerne

Gavere laat weten dat het ook interesse heeft in de komst van een grote legerkazerne. Officieel zijn enkel Aalter en Geraardsbergen kandidaat voor een nieuwe uitvalsbasis in Oost-Vlaanderen, maar burgemeester Denis Derick (Open VLD) hoopt dat Defensie ook Gavere als kandidaat beschouwt. "In Gavere ligt al een militaire basis, dus het lijkt me logisch dat die kazerne ook hier kan komen", klinkt het.