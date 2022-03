Onduidelijkheid over woondorpen voor Oekraïners in Limburg

Limburg zou in principe moeten kunnen instaan voor 12.000 opvangplekken in collectieve voorzieningen of in woondorpen. Daarbij zijn de opvangplekken bij particulieren niet meegeteld. Er is aan alle provincies gevraagd uit te zoeken waar eventuele woondorpen voor Oekraïense vluchtelingen zouden kunnen komen. Het antwoord wordt verwacht op 23 maart. Maar in Limburg is er tot nu toe nog geen concrete optie, zegt gouverneur Jos Lantmeeters: “We bekijken nog met een aantal gemeentes of er ruimte is voor zulke woondorpen. Het is geen eenvoudige vraag en we moeten ook niet over een nacht ijs gaan. De omkadering voor zo’n woondorp moet goed zijn, er moeten scholen in de buurt zijn en de draagkracht van de betrokken gemeentes mag niet overschreden worden. We zijn daarover dus nog in overleg.”