Onthaalouder uit Attenhoven tijdelijk geschorst: "Uit voorzorg, zolang onderzoek loopt"

Het Agentschap Opgroeien onderzoekt een "incident" met een kind bij een onthaalouder uit Attenhoven. Wat er juist gebeurd is, is niet duidelijk, maar de onthaalouder wordt wel uit voorzorg geschorst. De schorsing duurt drie maanden en geldt van 21 maart tot en met 20 juni. In die periode blijft de kinderopvang gesloten. "Die periode kan ook ingekort worden als blijkt dat de zaak in goede orde is opgelost", zegt Caroline Audoor van Ferm, de organisatie die instaat voor de kinderdagverblijven.

Bij de onthaalouder verblijven momenteel acht kinderen, voor hen is een oplossing gevonden. "Intussen hebben we ook gezorgd voor een oplossing voor de ouders die hun kinderen naar die onthaalouder brachten", zegt Caroline Audoor. Ook het Lokaal Loket Kinderopvang van de gemeenten is op de hoogte en kan een hulp zijn voor de ouders.