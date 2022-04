"Heb misbruik meegemaakt, maar zat samen met verkrachters in cel": kijk binnen in overbevolkte gevangenis van Gent

Het overbevolkingsprobleem is niet algemeen. Het stelt zich vooral in Vlaanderen (met een overbevolking van 1.058 gedetineerden), minder in Wallonië (met een overbevolking) van 169 gedetineerden). In een groot aantal gevangenissen is er nauwelijks of zelfs geen overbevolkingsprobleem. En merkwaardig is ook dat in sommige gevangenissen, die gebouwd werden in de formule van een publiek-private samenwerking (zoals bv. Beveren), er contractueel bepaald is dat een bepaald quotum niet mag overschreden worden.

De privépartner, die ook instaat voor het onderhoud van het gebouw, heeft een meerprijs bepaald per extra gedetineerde. De gedachtegang is zuiver materieel: hoe meer mensen hoe meer slijtage. Als men meer dan 15 procent boven de capaciteit gedetineerden huisvest, is de meerprijs zo hoog dat het haast onbetaalbaar wordt en dus vermijdt men dat ook. Waarom kan de privésector normen opleggen die in andere gevangenissen niet gelden?