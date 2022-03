Plopsaland De Panne verkoopt nu ook een voorsteekpas: "9 wachtrijen overslaan voor 35 euro"

Wie The Ride To Happiness 9 keer na elkaar wilt afgaan, zonder daarvoor in de rij te staan aanschuiven, kan dat doen vanaf de paasvakantie. Plopsaland De Panne voorziet daarvoor in een Express Pass, waarvoor je 35 euro neerlegt en in totaal 9 wachtrijen mag voorsteken. Een Express Pass telt 9 punten. Per rit wordt 1 punt van de voorsteekpas afgevinkt.

Volgens het pretpark komt de Express Pass er vooral op vraag van de bezoekers. "Sinds de komst van The Ride To Happiness van Tomorrowland krijgen we die vraag meermaals per week binnen. Sommige komen specifiek voor die ene attractie en willen geen uren in het park rondlopen. Daarom hebben we beslist om in te gaan op die vraag."