Politie Lokeren ontvangt prijs voor bordspel dat personeel leert hoe om te gaan met specifieke situaties 

Het bordspel kwam er na een samenwerking tussen de lokale en de federale politie, maar werd bedacht door Anjuli Van Damme van de Lokerse politie. "Het is wel degelijk een fysiek bordspel, maar er is ook een online luik", zegt Van Damme. "Het bordspel wordt namelijk ondersteund door een applicatie waar je naartoe gaat via een QR-code. In de app zie je dan quizvraagjes, maar ook filmpjes en fotomateriaal."