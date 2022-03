Ponton met betoncentrale slaat lek aan Scheldekaaien

De Scheldekaaien in Antwerpen worden volop vernieuwd. Aan de Sint-Michielskaai ligt daarom een ponton met een betoncentrale voor de werkzaamheden. Dat is gisteren lek geslagen.

"De brandweer heeft eerst samen met een gespecialiseerde firma het water eruit gepompt", zegt Jasmien O van Brandweer Zone Antwerpen. "Het lek is ook gisterenavond nog gedicht. Vannacht is er een wacht ter plaatse gebleven om de situatie in de gaten te houden. In de loop van de dag zal het weggesleept worden naar een veilige plaats om het lek volledig te herstellen."

Er zou bij het incident niets in het water terecht gekomen zijn. "Er was geen gevaar voor gevaarlijke producten in het water. Die zijn vrij snel van boord gehaald."

Het lek werd vermoedelijk veroorzaakt door een ondersteuningspaal. Die zou een gat in de bodem geslagen hebben. Maar dat wordt nog verder onderzocht.