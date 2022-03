President Oostenrijk bezoekt onderzoekscentrum VEG-i-TEC 4 dagen na zware brand

Veel scheelde het niet of de zware brand van vrijdag had het bezoek onmogelijk gemaakt. “We staan hier op een paar centimeter van het inferno van vorig week”, vertelt Michael Chys, operationeel manager van VEG-i-TEC. “We wisten dat de president geïnteresseerd was in het innovatieve en duurzame aspect van ons onderzoek hier in het onderzoekscentrum. Gelukkig is de schade door de brand vooral gestopt bij de buitengevel. Binnenin is de schade miniem en zijn de installaties volledig operationeel gebleven. Dus we konden hem een volledig beeld tonen van hoe we hier werken.”