Openluchtzwembad in Huizingen definitief dicht, Kessel-Lo en Diest mogen zwembad misschien tóch houden na fel protest

"We gaan binnenkort studies laten uitvoeren naar álle vormen van duurzame en betaalbare waterrecreatie", laat gedeputeerde Ann Schevenels (Open VLD) weten. Met andere woorden: ook een openluchtzwembad komt weer op tafel te liggen. "De stadsbesturen van Diest en Leuven hebben ons gevraagd om te overleggen en daar gaan we graag op in. We spreken dus niet langer over een sluiting binnen drie jaar in Kessel-Lo en binnen vier jaar in Diest."

Onlangs kondigde het provinciebestuur aan dat het openluchtzwembad in Huizingen deze zomer alvast niet meer opent en dat ook de zwembaden in de provinciedomeinen van Diest en Kessel-Lo over een paar jaar zouden moeten sluiten. Voor die laatste twee komt het provinciebestuur (N-VA-CD&V-Open VLD) nu dus deels terug op die beslissing.

Tegen de plannen kwam al heel wat protest, zowel van buurtbewoners, als uit politieke hoek. Vandaag uitte ook de gemeente Rotselaar nog zijn bezorgdheid. Die vreest voor een overrompeling van pootjesbaders op het domein De Plas als het tot een sluiting komt. Vorig weekend diende de gemeenteraad van Diest ook al een motie in tegen de plannen om het zwembad op provinciedomein Halve Maan te sluiten.