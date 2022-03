Rat veroorzaakt ontploffing in hoogspanningscabine: 1.500 gezinnen in Zaventem enkele uren zonder stroom

Rond 6 uur vanmorgen kreeg de lokale politie van Zaventem een melding van een ontploffing in een elektriciteitskabine op de Vilvoordelaan. De brandweer ging meteen ter plaatse.

"Een rat is via de leidingen binnengeraakt en die is blijven hangen aan het schakelbord, wat leidde tot een kortsluiting in de cabine", legt David Callens van Fluvius uit." Het grootste deel van de wijk had daardoor een tijdlang geen elektriciteit.

Ondertussen heeft iedereen opnieuw stroom, maar de elektriciteitscabine moet wel nog hersteld worden.