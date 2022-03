Roeselare focust op gezonde voeding met campagne “Gezond, dat smaakt!”

In 2022 komen er specifieke activiteiten met de focus op gezonde voeding. Alles kadert in het charter Gezonde Gemeente dat in 2018 werd ondertekend. Elk jaar ligt de focus op een gezondheidsthema, zoals vorig jaar op geestelijke gezondheidszorg. In 2022 is dat gezonde voeding. Met de campagne “Gezond, dat smaakt!” motiveert de stad haar inwoners om gezonde voedingskeuzes te maken.