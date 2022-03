Russische journalist wil Nobelprijsmedaille veilen ten voordele van Oekraïense vluchtelingen

Na de inval van Rusland in Oekraïne eind februari veroordeelde hij de oorlog onmiddellijk. In een videoboodschap zei hij: "We zullen Oekraïne nooit als vijand erkennen, wij zullen niet toegeven."

Een week later vaardigde Rusland een wet uit waarmee journalisten zware celstraffen kunnen krijgen voor hun berichtgeving over de oorlog in Oekraïne. Novaja Gazeta beliste daarop om alle inhoud die indruist tegen de censuur offline te halen, om zo zijn journalisten te beschermen. De krant blijft wel kritisch berichten over de situatie.

Novaja Gazeta roept op om onmiddellijk het oorlogsgeweld te stoppen, krijgsgevangenen uit te wisselen, de lichamen van de doden vrij te geven, te zorgen voor humanitaire hulp en corridors en de vluchtelingen te steunen.