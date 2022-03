Russische oppositieleider Aleksej Navalny schuldig bevonden aan fraude en minachting van het hof

Aleksej Navalny werd vorig jaar in een Russisch strafkamp opgesloten toen hij terugkeerde naar Rusland vanuit Duitsland. Bij aankomst werd de oppositieleider veroordeeld tot drieënhalf jaar effectieve gevangenisstraf omdat hij de voorwaarden van een eerdere voorwaardelijke straf geschonden had. In Berlijn kreeg hij een levensreddende behandeling nadat hij in 2020 met een zeldzaam zenuwgas in Siberië vergiftigd was. Navalny wees met de vinger naar president Poetin, maar het Kremlin zei dat het geen bewijs had gevonden dat Navalny vergiftigd was en ontkende elke Russische betrokkenheid als dat wel zo was.